В Петербурге голый «белый маг» выбросил в окно 18-го этажа своего кота

В Петербурге неадекватный мужчина разгромил квартиру и выбросил кота в окно

В Санкт-Петербурге полиция задержала 40-летнего экстрасенса Сергея П., который в неадекватном состоянии полностью разделся, разгромил квартиру и выбросил кота в окно с 18-го этажа, пишет Telegram-канал SHOT .

За помощью в полицию обратилась жена экстрасенса. Она сообщила, что мужчина полностью разгромил квартиру, предоставив соответствующее видео с последствиями неадекватного поведения супруга.

Позднее выяснилось, что Сергей П., выбрасывал в окно бытовую технику и в какой-то момент выбросил кота. Животное получило несовместимые с жизнью травмы после падения с высоты 18-го этажа.

Во время задержания мужчина был абсолютно голым, одеваться отказался, поэтому стражи порядка увезли его в отдел для разбирательств голым.

Известно, что последние 10 лет задержанный считает себя как «белым магом», который умеет чистить пространство от негатива. Но по словам соседей, он часто устраивает «алкопрактики» и странно себя ведет.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как на самом деле на человека влияют различные экстрасенсы. По ее словам, обратившиеся к предсказателям люди перестают быть самостоятельными.