В Лобне ищут пожилого мужчину, которого семья искала 20 лет назад на Украине

В Лобне пропал 65-летний мужчина, которого разыскивали с 2005 года на Украине

В подмосковной Лобне ищут пожилого мужчину. Примечательно, что это уже не первый случай, когда Сергея Крыля разыскивают. Впервые его искала семья на Украине в 2011 году. Выяснилось, что последние 20 лет мужчина проживал в Московской области, сообщает «Царьград» .

Сергею Крылю 65 лет, он исчез в Лобне. Полиция и волонтеры подключились к поискам. Как оказалось, на Украине его уже 20 лет ждет жена с детьми, с тех пор как в 2005 году он уехал на заработки в Россию и пропал.

Ориентировка на Сергея Крыля появилась в «ЛизаАлерт» 14 марта. Он вышел из дома в Лобне и не вернулся. Был одет в джинсы, куртку бежевого или синего цвета и черные кроссовки.

Это не первый случай поиска Крыля. Впервые его искали в 2011 году, в самом начале деятельности «ЛизаАлерт». Тогда семья обратилась в телепередачу «Жди меня».

Он жил в Херсоне, где у него остались жена Лариса Карло и трое детей. Долгое время он работал в России, в том числе в Северной Осетии, а затем получил предложение о работе в Подмосковье.

Дочь Крыля Александра рассказала, что отец уехал на заработки в Серпухов в январе 2005 года. Он регулярно звонил, но в сентябре связь прекратилась. Попытки связаться с его коллегами ни к чему не привели. Александра подчеркнула, что его очень ждут дома. Кроме жены и детей, его ищут мать и брат.

Спустя годы, когда Крыль пропал снова, история его исчезновения вновь привлекла внимание общественности. Все это время он жил в Подмосковье, не меняя имени. Причиной первого исчезновения стала трагическая случайность: нападение и ограбление. В сентябре 2005 года, когда Крыль собирался вернуться домой с заработанными деньгами, его ограбили и он потерял память. Стыд и вина не позволили ему вернуться без средств. Со временем возвращение стало казаться невозможным.

Сейчас ему вероятно нужна помощь. Остается надежда, что он жив.