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В ЛНР с начала суток произошло более 80 пожаров

Более 80 пожаров произошло на территории ЛНР с начала суток, сообщили в МЧС РФ по региону.

Огненная стихия бушует уже четвертные сутки. Огонь стремительно распространяется из-за ветра. Местные жители активно участвуют в борьбе с огнем, тушение пожаров продолжается круглые сутки.

«Спасатели МЧС России без сна и отдыха, на пределе сил, спасают жизни людей и отстаивают дома», — говорится в сообщении.

В ЛНР ввели ЧС регионального уровня из-за массовых ландшафтных пожаров, в результате которых сильно пострадали жилые дома и некоторые жители остались без крова.