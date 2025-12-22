В Люберцах осудят мигранта, заколотившего насмерть 5-месячную дочь

сегодня в 15:11

28-летний иностранный гражданин много раз ударил в голову пятимесячную дочь в квартире в подмосковных Люберцах. От полученных травм она скончалась, расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 ноября 2024 года. Уголовное дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, мигрант совершил преступление, потому что больше не мог выносить постоянного плача младенца.

Обвинительное заключение по делу утвердили. Его отправили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.