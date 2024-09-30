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В Ливане за сутки из-за ударов Израиля погибли более 100 человек

В Ливане в результате израильских ударов по территории страны за сутки погибли более 100 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

«Число погибших в результате израильских ударов по Ливану в воскресенье возросло до 105 человек», — говорится в сообщении.

Ранее военно-воздушные силы Израиля атаковали разные объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Были уничтожены, в том числе, пусковые установки, склады с боеприпасами и другие объекты, использующиеся организацией.

Сообщалось, что истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 тонну на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте. По ее итогам был уничтожен глава организации Хасан Насралла.