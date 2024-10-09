В Ливане в результате ударов армии Израиля погибли 36 человек за сутки
От ударов израильской авиации по территории Ливана за сутки погибли 36 человек, еще 150 получили ранения, сообщает РИА Новости.
«Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения», — заявили в центре экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
Всего от израильских атак с октября 2023 года погибло 2 119 человек, более 10 тыс. получили ранения.
7 октября ЦАХАЛ ударила по 120 объектам шиитской организации в Ливане. В результате погиб глава штаб-квартиры «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни. Он отвечал за поставки вооружений из Ирана.