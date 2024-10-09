В Ливане в результате ударов армии Израиля погибли 36 человек за сутки

От ударов израильской авиации по территории Ливана за сутки погибли 36 человек, еще 150 получили ранения, сообщает РИА Новости .

«Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения», — заявили в центре экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.

Всего от израильских атак с октября 2023 года погибло 2 119 человек, более 10 тыс. получили ранения.

7 октября ЦАХАЛ ударила по 120 объектам шиитской организации в Ливане. В результате погиб глава штаб-квартиры «Хезболлы» Сухейл Хусейн Хусейни. Он отвечал за поставки вооружений из Ирана.