В Литве начались наводнения

В литовском городе Кретинга произошло наводнение, ряд его районов затопило. Уровень воды увеличивается дальше, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал издания LRT.

Наводнения начались после сильных дождей. Они произошли 1 января в литовском городе Кретинга.

Режим ЧС введен в связи с тем, что в районном центре водой залиты несколько улиц. В сельской местности есть усадьбы, которые оказались оторваны от других частей города.

В реках уровень воды за день увеличился в среднем на 192 сантиметра. При этом еще никто не был эвакуирован.

Ранее климатолог Арсений Юрганов сказал, что в 2025 году возможны не только наводнения, но и извержения вулканов. Также на 50% может вырасти повышение геомагнитной активности.