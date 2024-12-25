Россиян предупредили о возможных природных катастрофах в 2025 году

Ученые предсказывают неблагоприятные события для человечества в 2025 году, ссылаясь на возможные природные катастрофы. Климатолог Арсений Юрганов поделился тревожными данными о вероятных явлениях, таких как вулканические извержения, наводнения и аномалии в солнечной активности, сообщает RuNews24.ru .

Он согласен с мнением американских специалистов о том, что наступление пика 25-летнего солнечного цикла может вызвать повышение геомагнитной активности на 50%. Это, в свою очередь, способствует увеличению солнечных вспышек, что может негативно сказаться на спутниках и интернет-связи.

Юрганов также подчеркнул опасность активизации вулканов на Земле, что может привести к катастрофическим извержениям в Камчатке, Аляске и Индонезии. Потенциальные подводные извержения могут вызвать цунами, способные разрушить прибрежные районы. Также стремительное таяние ледников поднимает уровень океана, угрожая крупным городам, таким как Нью-Йорк и Майами.

Кроме того, прогнозируется возникновение до 21 урагана в Атлантике, что ставит под угрозу безопасность стран Европы и России.

«Уже давно пора действовать для снижения рисков и обеспечения безопасности населения», — заключил эксперт.