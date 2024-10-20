В Липецкой области объявили красный уровень опасности атаки БПЛА

В Липецкой области объявлен режим угрозы атаки дронов, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

В Липецком и Становлянском муниципальных округах ввели режим угрозы атаки беспилотников.

По словам губернатора Игоря Артамонова, БПЛА были подавлены в небе над Липецком и Липецким муниципальным округом.

Ранее Украина атаковала реактивными дронами завод «Кремний Эл» в Брянске утром 19 октября, силы ПВО сбили 13 дронов, но 14-й попал в здание предприятия, после чего начался пожар.