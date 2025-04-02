В лесу нашли самопальный дрон из фанеры и бутылки, который мог атаковать Москву

Mash: в лесу Москвы нашли кустарный дрон из фанеры и бутылки

В лесу московского поселка Круги обнаружили кустарный беспилотник из фанеры, к которому на скотч прикрепили двигатель и бутылку. Предположительно, дрон мог участвовать в массовом налете БПЛА на столичный регион 16 марта, утверждает Mash .

Кустарный дрон обнаружили местные лесники. Не исключено, что бутылку воды к аппарату прикрепляли для испытания боенагрузки, чтобы сымитировать боевую часть.

Журналисты предположили, что самопальный беспилотник мог участвовать в налете на Москву и Подмосковье 16 марта и использоваться как ложная цель для противовоздушной обороны.

Между тем 1 апреля в Москве нашли целый ящик с противопехотными минами «Лепесток», который лежал на чердаке нежилого здания. На прошлой неделе аналогичную мину также обнаружили в Новой Москве.