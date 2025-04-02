В лесу нашли самопальный дрон из фанеры и бутылки, который мог атаковать Москву
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В лесу московского поселка Круги обнаружили кустарный беспилотник из фанеры, к которому на скотч прикрепили двигатель и бутылку. Предположительно, дрон мог участвовать в массовом налете БПЛА на столичный регион 16 марта, утверждает Mash.
Кустарный дрон обнаружили местные лесники. Не исключено, что бутылку воды к аппарату прикрепляли для испытания боенагрузки, чтобы сымитировать боевую часть.
Журналисты предположили, что самопальный беспилотник мог участвовать в налете на Москву и Подмосковье 16 марта и использоваться как ложная цель для противовоздушной обороны.
Между тем 1 апреля в Москве нашли целый ящик с противопехотными минами «Лепесток», который лежал на чердаке нежилого здания. На прошлой неделе аналогичную мину также обнаружили в Новой Москве.