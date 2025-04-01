В Москве нашли целый ящик мин «Лепесток». Это второй случай за несколько дней

Mash: коммунальщики случайно нашли коробку с минами «Лепесток» в Москве

На юго-востоке Москвы обнаружили коробку с противопехотными минами «Лепесток». Опасный ящик лежал на чердаке нежилого здания, сообщает Mash . Ранее, 24 марта, аналогичный боеприпас нашли в Новой Москве.

Находку сделали на Авиамоторной улице в Лефортово. Ящик с противопехотными фугасными минами обнаружили сотрудники коммунальных служб, менявшие трубы в помещении.

Предположительно, «Лепестки» могут быть учебными — на каждом боеприпасе отмечена буква «У».

На место инцидента вызвали взрывотехников. Прочие обстоятельства выясняются.

На прошлой неделе мину-лепесток также нашли в строительном городке в Новой Москве, сообщали СМИ. Взрывное устройство находилось в 300 метрах от жилых домов.