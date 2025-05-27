В Ленобласти возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла с участием автобуса, развозившего рабочих, грузовой «Газели» и автомобиля «Шкода».

Авария произошла на 214 километре автодороги «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье». По предварительной информации, 41-летний водитель легковушки, двигаясь в направлении города Сланцы, выехал на встречную полосу движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Газелью», после чего та врезалась в автобус «Ютонг», под управлением 64-летнего водителя. В результате автобус съехал в лесополосу.

Водитель «Газели» скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе СУСК по региону, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ранее в Рамонском районе Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, а тот влетел в КамАЗ.