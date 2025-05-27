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14 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и грузовиков

В Рамонском районе Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, а тот влетел в КамАЗ. В результате пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону .

ДТП произошло днем во вторник на 481 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «МАН» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «ДОНГ ФЕНГ».

Грузовой автомобиль по инерции въехал в КамАЗ. В результате аварии пострадали водитель машины «ДОНГ ФЕНГ», водитель автобуса, а также 12 пассажиров. Всего в общественном транспорте находилось 40 человек.

У пострадавших травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, ход которой взят прокуратурой района на контроль.

Ранее в московском тоннеле Mercedes влетел в КамАЗ. Двое погибли, один пострадал.