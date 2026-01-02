сегодня в 22:41

В Ленобласти при опрокидывании лодки погибли три человека

В Новоладожском канале Ленинградской области перевернулась лодка. В результате происшествия погибли три человека, сообщается в группе аварийно-спасательной службы региона.

Вечером 2 января на акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились 4 человека.

В итоге выжил только один человек, его передали сотрудникам скорой помощи. Тела погибших доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее три человека, включая ребенка,утонули на реке Лене в Якутске, иномарка выехала на лед и провалилась в воду.

