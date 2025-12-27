сегодня в 11:39

Двое взрослых и ребенок утонули в провалившейся под лед машине в Якутске

Три человека, включая ребенка, утонули, на реке Лене в Якутске иномарка выехала на лед провалилась в воду, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в микрорайоне Промышленный. Минивэн Toyota Estima выехал на лед в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена.

В машине было восемь человек. Пятеро смогли выбраться, четверых сняли с крыши машины спасатели.

Иномарку позже подняли. В салоне нашли только тело ребенка. Тела двух взрослых еще ищут. Температура на улице в Якутске сейчас минус 47 градусов.

Из выживших две женщины и двое мужчин находятся в реанимации. У них обморожения. Еще один мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

