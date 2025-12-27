Двое взрослых и ребенок утонули в провалившейся под лед машине в Якутске
Фото - © МЧС Республики Саха (Якутия)
Три человека, включая ребенка, утонули, на реке Лене в Якутске иномарка выехала на лед провалилась в воду, сообщает SHOT.
Трагедия произошла в микрорайоне Промышленный. Минивэн Toyota Estima выехал на лед в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена.
В машине было восемь человек. Пятеро смогли выбраться, четверых сняли с крыши машины спасатели.
Иномарку позже подняли. В салоне нашли только тело ребенка. Тела двух взрослых еще ищут. Температура на улице в Якутске сейчас минус 47 градусов.
Из выживших две женщины и двое мужчин находятся в реанимации. У них обморожения. Еще один мужчина — в состоянии средней степени тяжести.
