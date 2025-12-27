МЧС: в Якутске машина с восемью людьми провалилась под лед

Машина с восемью людьми провалилась под лед в Якутске, пять человек выбрались самостоятельно, трое, в том числе ребенок, остались в автомобиле, сообщили в главке МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел в микрорайоне Промышленный при выезде на лед в несанкционированном месте на реке Лена. Автомобиль «Тойота Эстима» в районе места слива сточных вод в протоку реки Лена.

В главке добавили, что на месте происшествия работают водолазы, с пострадавшими работает психолог. Всего задействованы 20 специалистов экстренных служб и семь единиц техники.

