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сегодня в 17:40

В Ленинском округе завели дело на издевавшуюся над детьми воспитательницу

В Видном возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении ребенка в детском саду, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие по информации СМИ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны воспитателя частного детского сада (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья, проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в частном детском клубе в деревне Горки. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Видновская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее жительница Видного обратилась в правоохранительные органы, заподозрив воспитательницу в издевательствах над детьми. В доказательство она предоставила аудиозапись с диктофона, который подложила дочери.

Прослушав запись, обеспокоенная мать поняла, что воспитательница регулярно шлепала малышей, кричала и оскорбляла их. Заведующая детсадом отметила, что сотрудницу уже уволили.