В Ленинградской области задержали дезертиров

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47news: под Санкт-Петербургом задержали сбежавших с СВО уголовников

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали троих дезертиров, сбежавших из своих воинских частей, пишет портал 47news .

Сотрудники группы Минобороны обнаружили дезертиров в одном из домов поселка Янино. Один из разыскиваемых увидел преследователей и якобы пригрозил им оружием.

Прибывшие на помощь военным спецназовцы взяли квартиру с беглецами штурмом и арестовали их.

По данным 47news, у каждого задержанного по несколько судимостей. Они ушли в зону СВО из мест заключения, утверждает издание.

Ранее сообщалось, что мужчина покинул месторасположения своей части и устроил перестрелку у монастыря Оптина Пустынь в Калужской области.