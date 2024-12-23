В Кузбассе загорелся жилой дом с 16 детьми

В Березовском произошло возгорание на улице 40 лет Октября

В городе Березовский в Кемеровской области загорелся жилой дом с 16 детьми, на место происшествия прибыли пожарные, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в МЧС по Кузбассу, задымление коридора на 4 этаже произошло из-за замыкания электричества. Из здания сразу самостоятельно эвакуировались 56 человек, из них 16 детей, еще 12 человек вывели пожарные.

Ранее на 1-й Горловской улице в районе Южное Бутово в Москве в двухэтажном строении мебельного цеха также произошел пожар, погиб 1 человек: он не смог вовремя покинуть помещение, там образовалось много дыма. Огонь охватил площадь в 350 квадратных метров, возгорание потушили около 07:57.

На месте происшествия в ближайшее время намерены провести пожарно-техническую экспертизу, делом занимается Зюзинская межрайонная прокуратура. До этого из-за брошенной петарды возгорание зафиксировали в ночном клубе в Якутии.