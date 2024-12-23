«МК»: человек погиб при пожаре в промышленном здании в Москве Происшествия сегодня в 09:24 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Один человек погиб во время пожара, который произошел в мебельном цеху в столичном Южном Бутове. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Погибший не смог своевременно покинуть помещение — там образовалось много дыма. Пожар произошел на 1-й Горловской улице в двухэтажном строении. Огонь охватил площадь 350 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Около 07:57 возгорание потушили. На месте происшествия проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход дела контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура. Ранее в якутском ночном клубе произошел пожар. Он начался из-за брошенной петарды.