«МК»: человек погиб при пожаре в промышленном здании в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Один человек погиб во время пожара, который произошел в мебельном цеху в столичном Южном Бутове. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Погибший не смог своевременно покинуть помещение — там образовалось много дыма.
Пожар произошел на 1-й Горловской улице в двухэтажном строении. Огонь охватил площадь 350 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Около 07:57 возгорание потушили.
На месте происшествия проведут пожарно-техническую экспертизу. Ход дела контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.
Ранее в якутском ночном клубе произошел пожар. Он начался из-за брошенной петарды.