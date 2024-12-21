Горящий потолок: в якутском ночном клубе произошел пожар из-за петарды

Серьезное возгорание произошло в ночном клубе Nord Way на улице Пролетарской в Ленске в Якутии, сообщает SHOT .

Во время вечеринки в клубе загорелись стена и потолок. При этом отдыхающие не особо обращали внимание на огонь и продолжали танцевать.

Во время ЧП в помещении было не менее 50 человек. Персонал вывел всех из клуба. По предварительным данным, пострадавших нет.

В помещении полыхали стена, потолок, а также сгорела аппаратура на площади 15 кв. м. Причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при запуске петарды.