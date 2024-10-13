В Кузбассе футбольный тренер избил воспитанника спортшколы
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Доследственная проверка проводится после избиения футбольным тренером воспитанника спортивной школы в Кемеровской области, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на ГСУ СК России по региону.
В СМИ распространяются кадры, на которых тренер по футболу наносит удары одному из воспитанников спортшколы.
«По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего в Кузбассе.
Ранее уголовное дело возбудили по факту избиения подростка водителем рейсового автобуса в подмосковном Раменском. За пострадавшего заступились проходившие мимо люди.