СК возбудил дело после избиения подростка водителем автобуса в Раменском

По факту избиения подростка водителем рейсового автобуса в Раменском возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК РФ по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 11 октября. По предварительной информации, подросток попросил водителя автобуса довезти его до пункта назначения бесплатно из-за того, что у него не было денег. Но после завершения поездки мужчина потребовал оплаты, а затем вышел за молодым человеком и избил его.

За потерпевшего заступились проходившие мимо люди.

Ранее в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске мужчина избил другого водителя во время дорожного конфликта. На дороге водители не смогли разъехаться во дворе.