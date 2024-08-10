В Курской области ввели режим КТО

В Курской области вслед за Брянской ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Меры связаны с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины.

Ранее режим контртеррористической операции ввели в Брянской области.

Во время режима КТО силовые структуры имеют право отслеживать телефонные разговоры, ограничивать движение пешеходов и автомобилей, беспрепятственно проникать в дома и нежилые помещения и т. д.