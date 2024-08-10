Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области
В Брянской области вводится режим контртеррористической операции (КТО) из-за повышенного уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.
Режим КТО начал действовать на территории Брянской области с 23:00 9 августа.
Ранее средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. Российские средства ПВО продолжают пресекать попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории РФ.
ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.