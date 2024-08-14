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В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Курская область: ракетная опасность!», — написал он.

Смирнов призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. В случае нахождения на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Незадолго до этого в Курской области объявляли ракетную опасность, были сбиты четыре ракеты Вооруженных сил Украины.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило у России доступ в Курскую область для оценки ситуации.