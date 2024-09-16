сегодня в 15:41

В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов

В целях обеспечения безопасности было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра „Патриот“», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что населенные пункты двух районов расположены в 15-километровой зоне, прилегающей к государственной границе с Украиной.

Губернатор попросил местных жителей отнестись с понимаем и призвал следовать всем указаниям правоохранительных органов и местных властей.

Ранее стало известно, что Алексей Смирнов официально вступил в должность губернатора Курской области после победы на сентябрьских выборах главы региона.