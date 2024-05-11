В Курской области перехватили два украинских беспилотника

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Российская система РЭБ нейтрализовала два украинских беспилотника под Курском

Российская система РЭБ нейтрализовала два украинских беспилотника в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в посёлке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА», написал глава региона в своем Telegram-канале.

Один из упавших дронов повредил остекление жилых домов, добавил Старовойт.

Ранее при атаке ВСУ на Белгород были ранены восемь человек.