В Курской области объявили ракетную опасность

Жителям, сидящим дома, рекомендуется спрятаться в комнатах, где нет окон. Подойдет ванная комната, коридор или кладовка. Также можно спуститься в убежище.

Людям, которые находятся за пределами квартиры, рекомендуется зайти в любое стоящее рядом здание. Также можно спуститься в подвал.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска используют детей, как живой щит в Курской области. ВСУ прибегают к зверской тактике во всех частях приграничной зоны.