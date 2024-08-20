В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: ракетная опасность объявлена над всей Курской областью
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Жителям, сидящим дома, рекомендуется спрятаться в комнатах, где нет окон. Подойдет ванная комната, коридор или кладовка. Также можно спуститься в убежище.
Людям, которые находятся за пределами квартиры, рекомендуется зайти в любое стоящее рядом здание. Также можно спуститься в подвал.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска используют детей, как живой щит в Курской области. ВСУ прибегают к зверской тактике во всех частях приграничной зоны.