Командир «Ахмата» рассказал о зверской тактике ВСУ

ВСУ используют детей в качестве живого щита в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Зашедшие фашистские формирования находят детский дом… детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит», — сказал генерал-лейтенант в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ используют такую тактику во всем курском приграничье, где они находятся.

Ранее Алаудинов сообщил о представленных ему фотографиях с расстрелянными мирными жителями.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа, заняв несколько населенных пунктов. Российские военные отражают нападение.