сегодня в 22:39

В Курской области 10 населенных пунктов остались без света из-за пожара

В Кореневском районе Курской области 10 населенных пунктов остались без электричества из-за пожара на объекте энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале .

По предварительной информации, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание.

В итоге без света остались около 2,5 тыс. потребителей.

Он отметил, что причина аварии устанавливается.

Ранее в результате вечернего удара со стороны украинских вооруженных сил, свыше 20 тысяч горожан Белгорода и Белгородской области столкнулись с отключением электроэнергии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.