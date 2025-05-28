В Кстове задержали мигранта, которого подозревают в изнасиловании пятиклассницы

В Кстове возбудили уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, в правоохранительные органы обратилась жительница города, заявив о сексуальных действиях, совершенных в отношении ее дочери, учащейся пятого класса. Девочка познакомилась с парнем в мессенджере, где он выдал себя за 15-летнего. После недолгой переписки они встретились, и во время прогулки злоумышленник завел девочку в гаражный массив, где, предположительно, и было совершено преступление.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его на рабочем месте в городской пекарне. Задержанным оказался 19-летний выходец из Средней Азии.

Также в ходе проверки были выявлены факты нарушения миграционного законодательства его родственниками. Сестра задержанного и ее муж были привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы с последующей депортацией из России.

Следствие возбудило уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.