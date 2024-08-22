В Крыму задержали троих агентов военной разведки Украины

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили о задержании троих агентов Главного управления разведки Украины. Мужчины были обучены шпионажу и проведению диверсий на территории РФ, сообщает ТАСС .

В Керчи задержали ранее судимого на Украине гражданина Молдавии 1992 года рождения. С 2024 года мужчина с помощью интернета сотрудничал с Киевом, передавал координаты мест дислокации российских войск, а еще фото и видео последствий ударов ракет.

В Севастополе задержали двух граждан России 1965 и 1973 годов рождения. Один из них прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку на Украине. Также он обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Он изготовил бомбу, которая использовалась для подрыва газопровода в этом году. Такое же СВУ нашли в его автомобиле.

Второй россиянин предоставлял Киеву адреса проживания высокопоставленных лиц ВС РФ, а также передавал информацию об автомобилях, на которых они передвигаются. Все задержанные дают признательные показания.

Ранее в Сети обнародовали кадры задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО), которая подозревается в передаче информации разведке Украины. Сотрудники ФСБ задержали фигурантку в Ростове-на-Дону.