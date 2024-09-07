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В Крыму сгорел автомобиль почти со всей семьей

В Крыму после ДТП сгорел автомобиль почти со всей семьей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Трагедия случилась в Первомайском районе у села Абрикосово.

38-летний водитель автомобиля «Citroen» на перекрестке не уступил автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.

«Citroen», в котором находилась семья из четырех человек, вылетел в кювет и загорелся

«Трое человек погибли, в том числе ребенок, 2015 года рождения. Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства.