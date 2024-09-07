В Крыму сгорел автомобиль почти со всей семьей
Фото - © Пресс-служба МВД Крыма
В Крыму после ДТП сгорел автомобиль почти со всей семьей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Трагедия случилась в Первомайском районе у села Абрикосово.
38-летний водитель автомобиля «Citroen» на перекрестке не уступил автомобилю «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.
«Citroen», в котором находилась семья из четырех человек, вылетел в кювет и загорелся
«Трое человек погибли, в том числе ребенок, 2015 года рождения. Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении ведомства.