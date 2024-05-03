В Крыму пропали 3 срочника на резиновой лодке в открытом море

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло заявил о пропаже троих срочников, которые проходили службу в Крыму. Они вышли в открытое море во время сильного ветра и не вернулись, сообщает РБК .

Трое срочников — двое из Северной Осетии и один из Дагестана — 30 апреля вышли в открытое море на резиновой лодке, несмотря на сильный ветер. Последний раз их видели сослуживцы, которые и обратились в МЧС.

Специалисты обследовали прибрежную зону, но это не дало результатов. По словам Меняйло, он пообещал матери одного из срочников, которая обратилась к нему, приложить все усилия, чтобы найти молодых людей.

«Все надеемся на лучшее», — заявил глава Северной Осетии.

Ранее в Охотском море пропали двое рыбаков. Спасатели МЧС России выдвинулись на их поиски.