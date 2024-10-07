В Крыму опровергли введение режима техногенной ЧС после пожара на нефтебазе

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Советник главы Крыма Крючков: режим техногенной ЧС в Феодосии не объявляли

В Феодосии не вводили режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он отметил, что заседание соответствующей комиссии еще не проводилось. Следовательно, ввести режим ЧС официально никто не мог.

Крючков призвал СМИ не публиковать непроверенную информацию. Он также порекомендовать брать данные только от официальных лиц полуострова.

Ранее загорелась одна из нефтебаз в Феодосии. Затем появилась информация, что в связи с этим в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.