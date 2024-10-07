После пожара на нефтебазе в крымской Феодосии ввели режим техногенной ЧС
Администрация Феодосии: в городе введен режим техногенной ЧС
В крымской Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Официальной причины введения техногенной ЧС муниципального характера не называется. Однако ранее на одной из нефтебаз города Феодосия случился сильный пожар. Огонь перебросился на несколько цистерн с топливом.
7 октября около 04:30 очевидцы слышали взрывы на нефтебазе. Возгорание началось через некоторое время после этого.
Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ ночью в понедельник пытались нанести удары по Крыму с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов противника.