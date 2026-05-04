В Крыму 12-летний мальчик пострадал при взрыве боеприпаса

В Советском районе Крыма 12-летний мальчик получил травму руки при взрыве найденного на улице предмета. Ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщает газета «Известия» .

Все произошло днем 3 мая. По данным Следственного комитета по Крыму и Севастополю, школьник вместе с товарищем гулял возле заброшенного здания и обнаружил взрывоопасный предмет.

«Вчера днем школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружил взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация», — отмечается в сообщении СК в Telegram-канале.

Ребенка доставили в медучреждение с травмой руки. Врачи оказывают необходимую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с использованием предмета, используемого в качестве оружия») и ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов»).

Ранее, 29 апреля, сообщалось о другом происшествии: подросток получил легкие ожоги при взрыве устройства, замаскированного под сверток с деньгами. Тогда было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

