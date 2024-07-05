В крупном ДТП под Серпуховым погиб полицейский

Сотрудник полиции из Чехова Рашид М. погиб в результате автоаварии на трассе М-2 «Крым» под Серпуховым, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» . По данным издания, в результате ДТП также пострадали еще двое коллег погибшего.

Согласно предварительной информации, во время движения по трассе одна из машин «подрезала» полицейских. Водитель начал уходить от столкновения, однако не совладал со штурвалом. После этого полицейский «УАЗ Патриот» угодил в кювет.

Авария произошла пятничным утром 5 июля. В Сети также появлялись кадры с места событий, где были замечены несколько полицейских машин на подмосковной трассе.