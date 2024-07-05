Полицейская машина угодила в крупную аварию в Подмосковье
Полицейская машина попала в ДТП под Серпуховым
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На трассе М-2 «Крым» под Серпуховым произошла авария с участием машины полиции. В результате ДТП автомобиль ДПС вылетел в кювет, сообщает сайт MK.Ru.
На месте аварии замечены коллеги пострадавших дорожных полицейских. Издание отмечает, что на трассе собралось несколько служебных автомобилей, что говорит о серьезности ДТП.
Причины и обстоятельства происшествия пока не озвучивались. Официальной информации о наличии пострадавших также пока не приводилось.
Ранее крупная авария произошла на трассе Кизилюрт — Чиркей в Дагестане. В результате ДТП, в котором столкнулись Chery Tiggo и Kia Sportage, пострадали семеро жителей Санкт-Петербурга.