Семеро петербуржцев ранены после страшной аварии в Дагестане

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Семь жителей Петербурга пострадали в лобовом ДТП в Дагестане

Семь жителей Санкт-Петербурга пострадали в результате автоаварии на трассе в Дагестане. Машины попали в лобовое столкновение, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

ДТП случилось 3 июля на трассе Кизилюрт — Чиркей, где столкнулись Chery Tiggo и Kia Sportage. За рулем Chery находился 41-летний турист из Петербурга, второй иномаркой управлял местный житель.

По неизвестным причинам петербуржец вырулил на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

В Chery находилась семья из Петербурга, в KIA — трое туристов, тоже петербуржцы.

В результате аварии пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех раненых увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — заявили в прокуратуре.