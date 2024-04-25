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В Кривом Роге снова раздаются взрывы

Взрывы снова слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает РИА Новости .

Как пишет местное издание «Страна», в городе звучит сирена воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в 13 часов.

Ранее взрывы были слышны в Черкасской области. Атакован объект критической инфраструктуры. Там работало ПВО.

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на территории Украины.