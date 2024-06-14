В красноярском Железногорске скончался режиссер Игорь Меркулов

Печальную новость опубликовали в официальной группе Железногорского театра оперетты в соцсети «ВКонтакте» , где сообщили, что режиссер Игорь Меркулов скоропостижно скончался 14 июня.

Что стало причиной смерти, не уточняется. На данный момент пока нет никакой информации о том, где и когда будет похоронен театральный режиссер.

«Игорь Владимирович поставил в нашем театре большое количество спектаклей, которые составляют основу репертуара: «Алые паруса», «Дубровский», «Так не бывает», «Униженные и оскорбленные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Доротея, или Вечер чудесных обманов», «Жених с доставкой на дом», «Кто ночью лишний?» — сообщила пресс-служба тетра.

Сотрудники культурного учреждения выразили соболезнования семье, родным и близким покойного Меркулова.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР, летчика-космонавта Вячеслава Зудова. В 1976 году он был участником нештатной посадки «Союза-23» на воду.