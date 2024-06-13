Умер участник нештатной посадки на воду «Союза-23» космонавт Вячеслав Зудов

сегодня в 11:42

Скончался Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, участник нештатной посадки на воду «Союза-23». Об этом рассказали в Роскосмосе, сообщает ТАСС.

С 14 по 16 октября 1976 года Зубов вместе с Валерием Рождественским был участником полета в космос в качестве командира космического корабля «Союз-23». Был награжден Орденом Ленина и медалью «За заслуги в освоении космоса».

Программа полета предусматривала работу на борту орбитальной станции «Салют-5», но из-за нештатной работы системы сближения стыковку корабля и станции не удалось закончить. При подходе к станции перестала работать система автоматической стыковки «Игла». Было принято решение посадить корабль на воду.

Позже космонавта включили в состав дублирующих экипажей при полетах космических кораблей «Союз-35» и «Союз Т-4».

Также Зудов работал в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, был командиром группы отряда космонавтов.