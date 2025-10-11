В красноярском Сосновоборске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

В красноярском Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме на площади 2 тыс. «квадратов», сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Участие в ликвидации возгорания принимают 58 человек, 18 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС России по Красноярскому краю участвуют 41 человек и 11 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее огонь охватил заведение Cantinetta Antinori, расположенное в Денежном переулке в Москве.

