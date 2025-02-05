В Красноярском крае произошел пожар в здании с 16 автомобилями
В одноэтажном здании с 16 автомобилями произошел пожар на 725 «квадратах» в Красноярском крае, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«В поселке городского типа Березовка загорелось одноэтажное здание с легковушками внутри», — говорится в сообщении.
Спасатели уже потушили пожар в химчистке для автомобилей. Были эвакуированы две машины.
В ликвидации пожара участвовали 30 специалистов и 9 единиц техники. Всего сгорело 14 автомобилей.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание, произошедшее в одной из квартир и в перекрытии между этажами жилого дома, расположенного в Большом Балканском переулке.