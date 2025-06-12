В Красноярском крае из-за разлива топлива ввели межмуниципальный режим ЧС

сегодня в 06:54

В Красноярском крае на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня из-за утечки нефти в реку Енисей. Об этом сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем Telegram-канале .

Режим ЧС действует с 12:00 11 июня (8:00 мск). По состоянию на сегодняшний день для ликвидации последствий задействовано 126 спасателей и 40 единиц техники.

Уже откачано два кубометра нефтесодержащей жидкости, установлено 270 метров сорбирующих бонов, обработано 4,8 километра береговой линии и 3,6 квадратных километра водной поверхности сорбентами.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 8 июня, когда теплоход с двумя баржами столкнулся с подводным препятствием у Казачинских порогов, получил пробоину и повреждение рулевого управления.

Судно частично затонуло, что привело к вытеканию дизельного топлива в реку Енисей. В связи с этим численность группы спасателей была увеличена, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение и минимизировать экологический ущерб.