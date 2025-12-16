В Красноярске пьяный мужчина выгнал жену на мороз и устроил стрельбу в воздух

В Красноярске задержали пьяного мужчину, который выгнал свою супругу на улицу, угрожая ей оружием. В это время дома находился ребенок, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в частном доме на улице Любы Шевцовой. В ходе семейной ссоры пьяный мужчина выгнал жену на улицу, где температура воздуха опустилась до минус 7 градусов, а затем открыл стрельбу в воздух из оружия. При этом во время семейной драмы в доме находился 7-летний ребенок.

«Выйди на улицу, все будет нормально, не дури. Проблем не будет. Просто положи оружие, выйди на улицу. Не рискуй. У тебя ребенок, у меня дети. Зачем нам с тобой рисковать? Выйди, спокойно поговорим», — убеждал мужчину переговорщик.

В результате успешных переговоров стрелка задержали. Обошлось без жертв и пострадавших. Правоохранительные органы изъяли у злоумышленника гладкоствольное ружье.

Ранее стало известно, что в Перми жена заперла супруга в рехабе и отобрала имущество на сотни миллионов рублей. Силовики возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.