В Перми жена заперла супруга в рехабе и отобрала имущество на сотни млн рублей
В Перми мужчина на протяжении трех лет пытается привлечь к ответственности супругу. Она, предположительно, насильно заперла его в реабилитационном центре и отобрала имущество стоимостью сотни млн рублей, сообщает Baza.
42-летний предприниматель Виталий П. на протяжении нескольких лет страдал от проблем со спиртными напитками. Он пытался избавиться от зависимости и даже самостоятельно лег в рехаб.
Там лечился на протяжении 30 дней. После этого вернулся к 40-летней супруге Анне Ф.
Через некоторое время мужчина опять начал употреблять алкоголь. После этого супруга опять отправила его в тот же рехаб.
Там Виталий П. вылечился еще раз. Однако через некоторое время, предположительно, против своей воли был снова помещен в реабилитационный центр. Бизнесмен считает, что этому поспособствовала супруга.
Предприниматель отметил, что сотрудники реабилитационного центра подчеркивали — пока супруга платит за лечение, мужчину не отпустят. Затем Анна Ф. якобы сказала, что, если мужчина хочет общаться с детьми, то ему необходимо переписать имущество. Затем приехала с проектом документа.
Виталий П. соглашаться с условиями не захотел. После этого работники рехаба якобы начали подталкивать его к подписанию документа. В противном случае обещали не дать покинуть реабилитационный центр.
В итоге бизнесмена отвезли к нотариусу. Он поставил подпись под брачным договором под надзором работников центра. Через двое суток его отпустили.
В феврале Анна Ф. подала заявление на развод. Виталий П. заявил, что он, предположительно, под давлением остался без доли в бизнесе, жилья, по 100 тыс. в долларах и евро, 4,7 млн в рублях, и элитного автомобиля Range Rover.
После произошедшего бизнесмен написал заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.