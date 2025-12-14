В Перми жена заперла супруга в рехабе и отобрала имущество на сотни млн рублей

В Перми мужчина на протяжении трех лет пытается привлечь к ответственности супругу. Она, предположительно, насильно заперла его в реабилитационном центре и отобрала имущество стоимостью сотни млн рублей, сообщает Baza .

42-летний предприниматель Виталий П. на протяжении нескольких лет страдал от проблем со спиртными напитками. Он пытался избавиться от зависимости и даже самостоятельно лег в рехаб.

Там лечился на протяжении 30 дней. После этого вернулся к 40-летней супруге Анне Ф.

Через некоторое время мужчина опять начал употреблять алкоголь. После этого супруга опять отправила его в тот же рехаб.

Там Виталий П. вылечился еще раз. Однако через некоторое время, предположительно, против своей воли был снова помещен в реабилитационный центр. Бизнесмен считает, что этому поспособствовала супруга.

Предприниматель отметил, что сотрудники реабилитационного центра подчеркивали — пока супруга платит за лечение, мужчину не отпустят. Затем Анна Ф. якобы сказала, что, если мужчина хочет общаться с детьми, то ему необходимо переписать имущество. Затем приехала с проектом документа.

Виталий П. соглашаться с условиями не захотел. После этого работники рехаба якобы начали подталкивать его к подписанию документа. В противном случае обещали не дать покинуть реабилитационный центр.

В итоге бизнесмена отвезли к нотариусу. Он поставил подпись под брачным договором под надзором работников центра. Через двое суток его отпустили.

В феврале Анна Ф. подала заявление на развод. Виталий П. заявил, что он, предположительно, под давлением остался без доли в бизнесе, жилья, по 100 тыс. в долларах и евро, 4,7 млн в рублях, и элитного автомобиля Range Rover.

После произошедшего бизнесмен написал заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.

