В Красноярске 16-летний юноша на тюбинге влетел в камень и разбил голову

В Красноярске хирурги прооперировали 16-летнего юношу, который на тюбинге скатился с горки и врезался головой в камень. Момент происшествия попал на видео, пишет SHOT .

Предварительно известно, что все произошло днем 1 января. Пострадавший подросток вместе с друзьями пошел кататься на ватрушках рядом с домом на проспекте Машиностроителей. Когда он в очередной раз спускался с горки на тюбинге, его занесло в сторону камня.

На опубликованных кадрах видно, что юноша на большой скорости несется в сторону камня спиной и не видит его. Когда тюбинг врезается в камень, юношу подбрасывает вверх, после чего он теряет равновесие и падает головой на камень.

По словам местных жителей, опасную горку давно облюбовали дети. Бывали случаи, когда они скатывались по ней не только на тюбингах, но и на санях. По факту случившегося краевой следственный комитет уже проводит проверку.

Пострадавшего успешно прооперировали. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением квалифицированного персонала.